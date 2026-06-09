Barron Trump, hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó oficialmente SOLLOS, una nueva marca de bebidas energizantes elaboradas con yerba mate orgánica, que ya se comercializa en Florida y a través de internet.

La empresa tiene su sede en Palm Beach y fue creada por Barron junto a un grupo de amigos de entre 19 y 23 años que crecieron en el sur de Florida, según detalla la compañía en su portal oficial.

El nombre de la marca está inspirado en la palabra “sol” en español y busca asociarse con energía, actividad física y bienestar. Actualmente, SOLLOS ofrece un paquete de 12 latas por 39 dólares, elaborado con yerba mate orgánica proveniente de Brasil.

¿Qué contiene la bebida?

La presentación inicial de SOLLOS tiene sabor a piña y coco e incluye miel orgánica cruda, cinco gramos de azúcar añadida, 120 miligramos de cafeína natural y apenas 50 calorías por envase.

Además, la bebida obtuvo recientemente la certificación de producto orgánico otorgada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

La compañía asegura que el producto ofrece “energía basada en plantas” y está diseñado para acompañar distintas actividades a lo largo del día, desde las mañanas hasta reuniones sociales nocturnas.

Primer gran emprendimiento de Barron Trump

Este proyecto representa uno de los negocios más visibles de Barron Trump, de 20 años, quien actualmente estudia en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York.

Antes de lanzar SOLLOS, el joven empresario cofundó una compañía inmobiliaria en 2024, aunque esta fue disuelta tras la victoria electoral de su padre.

Barron se graduó de la Oxbridge Academy, ubicada en West Palm Beach, antes de iniciar sus estudios universitarios en Nueva York.

Negocios bajo la lupa

El lanzamiento de SOLLOS ocurre en un contexto de creciente actividad empresarial de la familia Trump. Los negocios impulsados por sus hermanos, Eric Trump y Donald Trump Jr., así como los de su cuñado Jared Kushner, han sido objeto de cuestionamientos por parte de sectores demócratas y organizaciones civiles.

Los críticos sostienen que estas actividades podrían generar conflictos de interés debido a la posición política de la familia, mientras que los Trump han rechazado reiteradamente dichas acusaciones.