El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha declarado tres días de duelo nacional por las 22 personas que fallecieron en el accidente de un avión militar de carga ocurrido en la ciudad de El Alto, informó este domingo el Gobierno.

Paz afirmó que “es un momento de dolor para Bolivia y corresponde actuar con respeto, responsabilidad y unidad”.

“Se ha instruido a las autoridades competentes brindar toda la atención necesaria a las familias afectadas y realizar una investigación transparente que permita esclarecer lo ocurrido. Nuestro deber es acompañar, asistir y responder con claridad”, dijo el mandatario.

Expresó su “cercanía y oraciones” para quienes han perdido a un ser querido" y señaló que Bolivia “guarda silencio con respeto” y “acompaña a quienes más lo necesitan”.

El accidente ocurrió el viernes cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto y recorrió aproximadamente un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, tras aterrizar procedente de Santa Cruz.

La aeronave transportaba una importante cantidad de dinero y en el momento del accidente los billetes quedaron esparcidos por los alrededores.

Según imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, varias personas intentaron recoger el dinero, lo que llevó a los bomberos a dispersarlas con descargas de agua y posteriormente a la Policía a emplear gases lacrimógenos.

Hasta el viernes se confirmaron 15 personas fallecidas, pero en la víspera la Fiscalía y el Gobierno dieron a conocer que la cifra subió a 22.

Además, 37 personas resultaron heridas y están ingresadas en diferentes hospitales, y 15 vehículos fueron afectados por el accidente.

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) conformó una comisión de investigación para determinar las causas y los responsables del siniestro aéreo en El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia.