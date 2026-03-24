La situación legal del exmandatario brasileño ha dado un nuevo giro tras la reciente decisión de las autoridades judiciales respecto a su lugar de reclusión. La Corte Suprema de Brasil determinó concederle el arresto domiciliario de manera temporal debido a las severas complicaciones médicas que enfrenta actualmente.

Jair Bolsonaro se encontraba cumpliendo una condena de 27 años de privación de la libertad originada por su participación en intentos de desestabilización democrática. El magistrado encargado del expediente judicial, Alexandre de Moraes, falló a favor de modificar las condiciones de encierro tras evaluar un recurso presentado por la defensa del político.

La resolución judicial encontró respaldo en la postura institucional adoptada por el Ministerio Público durante las evaluaciones del caso. Los especialistas de la fiscalía determinaron que el desgaste físico del líder conservador demanda un nivel de vigilancia médica incompatible con un centro de reclusión estándar.

El documento emitido por la entidad persecutora justificó la medida excepcional basándose en la vulnerabilidad extrema del paciente. En sus conclusiones oficiales destacaron que el ex jefe de Estado “requiere atención constante y cuidadosa”.

Esta medida sustitutiva de prisión tendrá una vigencia estrictamente limitada a un periodo de 90 días calendario. Dicho plazo comenzará a contabilizarse únicamente desde el momento en que el centro de salud privado autorice la salida definitiva del paciente.

Una vez finalizado este lapso de recuperación en su hogar, el juez a cargo del caso volverá a analizar el futuro penitenciario del exgobernante. En esa instancia se definirá cómo continuará purgando la sanción impuesta por conspirar contra el orden constitucional tras su derrota electoral de 2022 ante el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El encierro del político comenzó en la recta final del mes de noviembre pasado, cuando fue ingresado a las instalaciones de la Policía Federal en la capital del país. Posteriormente, a principios de año, las autoridades decidieron trasladarlo hacia un recinto penitenciario de mayor envergadura donde gozaba de espacios más amplios.

Sin embargo, la estancia tras las rejas provocó un declive sostenido en su bienestar físico, forzando múltiples traslados de emergencia hacia centros médicos. Desde el 13 de marzo, el político de 71 años permanece bajo observación en una clínica particular de Brasilia batallando contra una severa neumonía bacteriana bilateral.

Los especialistas a cargo de la recuperación del exmandatario difundieron un boletín clínico detallando la evolución del paciente tras abandonar recientemente la unidad de cuidados intensivos. El informe del cuerpo médico precisó los tratamientos específicos que el capitán retirado del Ejército continuará recibiendo para superar las afecciones y recuperar la movilidad.

Las autoridades sanitarias del recinto privado confirmaron que el proceso de sanación requiere un abordaje farmacológico ininterrumpido y terapias de rehabilitación. El documento oficial de la clínica señaló que el político de derecha se mantiene “con antibióticos vía endovenosa, apoyo clínico y fisioterapia respiratoria y motora”.

El empeoramiento repentino del cuadro médico intensificó los reclamos del círculo íntimo del procesado para que se le otorgaran beneficios humanitarios. Días previos a este fallo favorable, el juez de la causa sostuvo encuentros presenciales tanto con el candidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo mayor del sentenciado, como con la esposa del dirigente, Michelle Bolsonaro.

Los defensores y familiares del dirigente atribuyen esta fragilidad de salud a las secuelas permanentes del ataque con arma blanca sufrido durante la campaña política de 2018. Una herida abdominal ha desencadenado complicaciones crónicas, incluyendo episodios severos de hipo que le provocan cuadros de vómitos recurrentes.

Estas disfunciones gastrointestinales terminaron facilitando el ingreso accidental de fluidos hacia las vías respiratorias del exmandatario. Según las evaluaciones médicas, este fenómeno de broncoaspiración fue el detonante directo de la delicada infección pulmonar que hoy lo mantiene internado.