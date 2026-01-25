Un rayo cayó sobre un grupo de simpatizantes de Jair Bolsonaro durante una manifestación en Praça do Cruzeiro, ubicada en Setor Sul, Goiânia, estado de Goiás. El incidente ocurrió este domingo 25 de enero, antes de la 1 pm mientras los asistentes exigían la liberación del expresidente brasileño, quien fue detenido por un fallido intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.

La concentración fue convocada por el diputado federal Nikolas Ferreira junto a partidarios bolsonaristas. A pesar de las condiciones climáticas adversas que obligaron a los manifestantes a usar impermeables, un destello eléctrico desde el cielo impactó de forma repentina contra un grupo de personas. Varios afectados presentaron síntomas de descarga eléctrica y desorientación.

Un rayó cayó durante una manifestación en apoyo al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro e hirió a decenas de personas.https://t.co/4eicC2ogHB pic.twitter.com/pX8wf3giCA — Corta (@somoscorta) January 25, 2026

No hay víctimas mortales

La Secretaría de Salud del Distrito Federal confirmó que 11 personas resultaron heridas en el incidente. Hasta el momento se han descartado víctimas mortales. Algunos videos difundidos en redes sociales mostraron a personal de emergencia atendiendo a los afectados en ambulancias en el lugar del suceso.

La manifestación inició el pasado 19 de enero en Paracatu, ubicado al noroeste de Minas Gerais. Los participantes realizaron una caminata de aproximadamente 240 kilómetros por una carretera principal con el objetivo de llegar a Praça do Cruzeiro. Debido a las lluvias, el evento aún no había concluido cuando ocurrió la caída del rayo.