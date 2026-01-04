El canciller venezolano, Yván Gil, instó este domingo a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a dar “un paso al frente” contra la que calificó como “agresión” de EE.UU., luego del ataque militar ordenado por Donald Trump contra Caracas y otras zonas de Venezuela y de la captura del presidente Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

“Los países de la CELAC deben dar un paso al frente, porque callar ante esta agresión equivale a avalarlo”, manifestó Gil al intervenir de forma telemática en una cumbre extraordinaria del organismo, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“La CELAC no puede titubear. No puede dividirse entre condenas tibias y silencios cómplices”, remató el jefe de la diplomacia venezolana.

El funcionario exhortó a la CELAC a pedir la “liberación inmediata e incondicional” de Maduro y Flores , quienes fueron trasladados este sábado a Estados Unidos tras la operación que terminó con la captura de ambos, en la que fueron asesinados -según denunció Gil- civiles y militares, aunque no precisó la cifra, como tampoco lo han hecho otras autoridades de Venezuela.

“Se violó el derecho internacional humanitario al realizar ataques que provocaron la muerte de personas que no participaron en hostilidades, contraviniendo los principios de distinción, proporcionalidades y necesidad militar”, indicó el titular del Ministerio de Exteriores.

Asimismo, subrayó que es importante que la CELAC “asuma que Venezuela sigue bajo amenaza”, por lo que llamó a los países del mecanismo a exigir el restablecimiento de la legalidad internacional, que aseguró pasa por el “retiro inmediato” de todas las fuerzas militares de Estados Unidos en el Caribe, donde Trump mantiene un despliegue aeronaval desde agosto de 2025.

El Gobierno de Colombia convocó una reunión de cancilleres de CELAC para establecer una posición ante el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y articular una posición regional.

Este sábado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que asuma como presidenta encargada, la primera mujer en la historia del país suramericano en encabezar el Ejecutivo, lo que fue respaldado este domingo por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.