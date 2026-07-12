Seis personas murieron y otras siete resultaron heridas luego de que un cabo de la Infantería de Marina de Chile embistiera con su vehículo una feria callejera en la ciudad de Viña del Mar, en la región de Valparaíso. El militar se encontraba fuera de servicio al momento del accidente y fue detenido mientras la Fiscalía investiga las circunstancias del caso.

El hecho ocurrió la mañana de este domingo en la avenida 24 Norte, donde funciona la Feria Caupolicán. Según las autoridades, el automóvil terminó volcado sobre los puestos de venta, provocando la muerte de tres hombres y tres mujeres que se encontraban en el lugar.

🚨🧿 Cámara de seguridad de domicilio en Achupallas, grabó el momento que vehículo impacta a peatones y trabajadores de la feria Caupolicán de Viña del Mar que dejó 6 fallecidos. pic.twitter.com/T7CnJKImaK — Trending Radio.cl ☕️🖤 (@CafeConEnfasis_) July 12, 2026





¿Qué dijo la Armada de Chile?

Tras el accidente, la Armada de Chile confirmó que el conductor pertenece a la institución y precisó que manejaba un vehículo particular cuando ocurrió el hecho.

“La Armada de Chile informa que, durante la mañana de este domingo 12 de julio, un integrante de la Institución, quien se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular, se vio involucrado en un grave accidente de tránsito ocurrido en la avenida 24 Norte de Viña del Mar”, indica el comunicado.

La institución también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó su respaldo a los heridos.

“La Armada de Chile lamenta profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia y expresa sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Asimismo, manifiesta sus deseos de una pronta y completa recuperación a las personas que resultaron lesionadas”, agregaron.

¿Cuántos heridos se registraron?

El accidente dejó al menos siete personas lesionadas que fueron trasladadas a diferentes centros de salud. Entre ellas figuran una madre y sus mellizos lactantes, quienes permanecen fuera de peligro, según informó Erich Liebig, médico coordinador de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud Viña del Mar.

Las primeras diligencias apuntan a que el conductor circulaba a exceso de velocidad y perdió el control del vehículo. De forma preliminar, las autoridades descartaron que manejara bajo los efectos del alcohol.

Al explicar la hipótesis que se investiga, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, señaló que el responsable “no estaba bajo los efectos del alcohol, sino que fue una mala maniobra y eso produjo esta desgracia”.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, informó que el municipio puso a disposición de la Fiscalía las grabaciones de las cámaras de televigilancia para contribuir con las investigaciones. Además, pidió que el proceso se desarrolle con total transparencia.

Por su parte, la Armada chilena informó que viene brindando apoyo al Ministerio Público y a la Policía para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, anunció el inicio de los procedimientos administrativos internos correspondientes.