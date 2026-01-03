El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó este sábado la ofensiva militar de Estados Unidos contra Venezuela y exhortó a encontrar una solución pacífica a la “grave crisis que afecta al país”.

La madrugada del 3 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump anunció en su cuenta de Truth Social que un operativo militar de su país logró la “captura y la extracción” de Nicolás Maduro. El mandatario estadounidense también confirmó la detención de Cilia Flores, esposa del líder chavista.

Ante los acontecimientos en territorio venezolano, diversos mandatarios de países latinoamericanos se pronunciaron sobre la acción militar de Washington. Entre ellos, el jefe de Estado chileno utilizó su cuenta oficial de X para manifestar su inquietud ante la posibilidad de que esta ofensiva, que incluyó bombardeos en Caracas, derive en un escenario de mayor gravedad.

Chile defiende principios del derecho internacional

“Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados”, expresó Boric a través de su cuenta de X.

Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país.



El pronunciamiento del presidente chileno se suma a las reacciones de otros líderes regionales que han manifestado su posición respecto a la intervención militar estadounidense en Venezuela.