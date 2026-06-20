Un vendedor de figuritas del álbum Panini fue asaltado por un grupo de delincuentes que se hicieron pasar por compradores para robarle la mercadería en Chile. El hombre, de 33 años, viajaba acompañado de su esposa y su hijo al momento del ataque.

Los atacantes contactaron a la víctima a través de Instagram y acordaron una compra de figuritas del Mundial para encontrarse en un punto específico. El comerciante acudió a la cita sin sospechar que los supuestos compradores tenían planeado robarle las cajas con el producto.





¿Cómo ocurrió el ataque?

Al llegar al lugar pactado, los delincuentes intentaron arrebatarle la mercadería y se generó un forcejeo entre ambas partes. En las cámaras de seguridad se observa cuando los atacantes efectuaron cuatro disparos en dirección al vendedor, pero los proyectiles impactaron el suelo sin alcanzar a ningún miembro de la familia.

Ante la resistencia de la víctima, los delincuentes solo lograron llevarse la billetera del comerciante y 50 mil pesos en efectivo antes de abandonar el lugar. Su objetivo principal, que era apoderarse de las figuritas, no se concretó.

Mientras los atacantes huían en su vehículo, el vendedor logró abrir el maletero del auto y rescatar gran parte de las figuritas. La familia no registró heridos pese a los disparos ocurridos durante el incidente.