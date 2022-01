El empresario italiano Claudio Formenton, de 67 años, creyó encontrar al amor de su vida a través de internet y en un arrebato por conocer a su novia viajó hasta Costa de Marfil en África. Sin embargo, lo que prometía ser un encuentro amoroso inolvidable fue en realidad una pesadilla: estuvo secuestrado tres días.

Formenton conoció a través de la web a Oliva Martens, se enamoró y coordinó un encuentro en Abiyán para diciembre. Al llegar a su destino, a la salida del aeropuerto, un taxista lo estaba esperando con un cartel con su nombre para llevarlo a conocer a su novia, según relata el Clarín.

Y desapareció con el taxista en un bosque. Desde el día que aterrizó, sus familiares y amigos estuvieron llamándolo sin obtener respuesta, entonces decidieron dar aviso a la policía italiana.

El grupo de investigación de los Carabinieri dio con su paradero gracias al geolocalizador del celular. Las fuerzas del orden locales llegaron a un hotel de la ciudad de Bonoua donde lo encontraron con uno de sus secuestradores, quien fue detenido.

El abogado del empresario y sus familiares han pedido respeto a la privacidad y no han querido dar detalle de lo ocurrido, pero se sabe que no sufrió maltrato y que no se pagó ningún rescate.

Los investigadores sospechan que detrás de la supuesta novia hay una red de criminales que engaña y secuestra a empresarios adultos con dinero. Incluso consideran que Oliva Martens ni siquiera existe.

Claudio Formenton tenía el respeto de su comunidad en Fosso, incluso el párroco de su pueblo lo nombró ministro extraordinario para distribuir la Sagrada Comunión, título que le ha sido revocado luego del escándalo en África porque mintió sobre el motivo de su viaje: dijo que iría a colaborar con los misioneros de Villaregia y no a ver por primer vez a la novia que conoció por la web.

