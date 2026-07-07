El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó este martes que el mandatario saliente, Gustavo Petro, intenta ejecutar un “golpe de Estado” con el objetivo de mantenerse en el poder antes de la transmisión presidencial prevista para el próximo 7 de agosto.

En una declaración pública, De la Espriella sostuvo que Petro y el excandidato oficialista Iván Cepeda “iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder” y aseguró que ese supuesto plan se realizaría “a través de un golpe de Estado”.

Asimismo, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas colombianas para que actúen conforme a la Constitución.

“Le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento, proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario”, manifestó.

Transición marcada por la confrontación política

Las declaraciones se producen en medio de un clima de fuerte confrontación entre el gobierno saliente y el presidente electo. La transición hacia el cambio de mando ha sufrido nuevos obstáculos después de que De la Espriella suspendiera el proceso de empalme con la administración de Petro, a quien acusa de desconocer el orden constitucional.

Por su parte, Gustavo Petro confirmó este martes que entregará el poder el 7 de agosto, aunque mantiene sus cuestionamientos sobre el resultado electoral y ha denunciado, sin presentar pruebas, presuntas irregularidades en los comicios.