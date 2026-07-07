La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía reanudará los vuelos comerciales “a la brevedad”, luego de los daños ocasionados por el doble sismo registrado el pasado 24 de junio.

A través de un mensaje publicado en su canal oficial de Telegram, la mandataria señaló que inspeccionó la pista principal del terminal aéreo para evaluar las afectaciones provocadas por el movimiento telúrico.

Plan alterno para restablecer los vuelos

Rodríguez indicó que instruyó la activación inmediata de un plan alterno que permitirá retomar las operaciones comerciales utilizando la pista paralela del aeropuerto.

“Inspeccioné la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía para constatar los daños ocasionados por el doble terremoto. Allí instruí la activación inmediata de un plan alterno que permitirá retomar, a la brevedad, los vuelos comerciales en la pista paralela que tiene este aeropuerto”, señaló la presidenta interina en Telegram.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han precisado una fecha exacta para la reanudación de los vuelos comerciales ni han informado el alcance total de los daños en la infraestructura aeroportuaria.

Maiquetía es el principal terminal aéreo del país

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en Maiquetía, estado La Guaira, es la principal puerta de entrada y salida aérea de Venezuela y concentra gran parte de las operaciones nacionales e internacionales.

Las autoridades continúan realizando evaluaciones técnicas para garantizar que las operaciones se desarrollen bajo condiciones de seguridad.