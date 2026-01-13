Un equipo especial de la Fiscalía surcoreana requirió este martes la pena de muerte contra el expresidente Yoon Suk-yeol por su fallido intento de instaurar la ley marcial en diciembre de 2024, según reportó la agencia Yonhap. La petición se presentó en la jornada final del proceso judicial por insurrección en el Juzgado del Distrito Central de Seúl.​

Yoon afronta acusaciones de liderar una insurrección, abuso de autoridad, obstrucción judicial, colaboración con el enemigo y perjurio vinculados al decreto de estado de excepción. Los fiscales sostienen que declaró la medida “para mantenerse en el poder controlando las ramas judicial y legislativa”, enfatizando la gravedad de desviar recursos públicos para fines personales.​

El pasado 3 de diciembre de 2024, Yoon decretó la ley marcial alegando proteger al país de “fuerzas antiestatales”, pero el Parlamento la anuló horas después. En abril de 2025 fue destituido, convocándose comicios presidenciales en junio. En total, 24 personas están acusadas en este caso, entre ellas el entonces primer ministro Han Duck-soo, el exjefe del Servicio de Inteligencia y el exministro de Defensa.​

Aunque la Fiscalía solicitó la sanción máxima, su aplicación es improbable debido a la moratoria de ejecuciones vigente desde hace casi cuatro décadas en Corea del Sur. El tribunal emitirá su veredicto a inicios de febrero. El Gobierno actual expresó esperar un fallo “conforme a la ley y las expectativas ciudadanas”.