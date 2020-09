Desde el 18 de setiembre se realizará la reapertura gradual de los balnearios en Santa Marta (Colombia), la cual se pondrá en marcha bajo estrictos protocolos en medio de la pandemia del coronavirus. Para ello, los bañistas deberán inscribirse para ingresar a las playas por turnos.

Las playas que en un principio estarán disponibles son El Rodadero y Playa Blanca. Quienes deseen visitarlas, obligatoriamente deberán registrarse previamente en una aplicación que se lanzará en los próximos días.

En la mayoría de casos habrá dos turnos, pero en algunas playas se contempla hasta cuatro horarios durante el día para que más personas puedan acceder al mar, por ejemplo se permitirá un aforo menor de 700 personas en El Rodadero, una zona de 6 mil metros, y de 300 bañistas en Playa Blanca; para evitar contagios por coronavirus.

“No se puede pensar que una persona llegará a la playa a las 9 de la mañana y se vaya a las 5 de la tarde, eso es parte del pasado”, señaló un vocero del la alcadía de Santa Marta.

Distanciamiento de 8 a 10 metros entre personas

El protocolo de bioseguridad contempla un distanciamiento de entre ocho y 10 metros entre personas, el uso de tapabocas en las zonas comunes, áreas de lavado de manos y desinfección, además el registro a través de una App que permita controlar el aforo en las playas.

La Secretaría de Desarrollo Económico, tras reunirse con representantes del turismo, anunció que con el nuevo decreto presidencial se abre la posibilidad de habilitar nuevamente varios destinos turísticos de la ciudad.

La jefe de esta cartera, Isis Navarro, manifestó qué tal como se ha venido hablando, la idea es realizar una reapertura gradual de playas, iniciando con las dos ubicadas en zonas centrales para hacerle seguimiento a las medidas y controles que se adoptarán con el fin de reducir al máximo el riesgo de contagio del virus.

(Foto: Shutterstock)

Igualmente, habrá vigilancia en las embarcaciones para que cumplan con las normas. Se conformará un equipo interinstitucional entre Policía y Alcaldía para evitar la proliferación de vendedores ambulantes.

De forma paulatina se irán abriendo otras playas, pero todo será de acuerdo al resultado que arroje el plan implementado y el comportamiento de la gente.

Hoteles turísticos

La reactivación de vuelos y la apertura de playas genera grandes expectativas entre el sector hotelero de Santa Marta, el cual ha sido golpeado duramente por no poder funcionar ante la emergencia de salud.

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), capítulo Magdalena, vislumbra la recuperación gradual, a partir del mes siguiente, de este gremio altamente afectado por la pandemia.

Según el Comité Intergremial del Magdalena, más de 55 hoteles han cerrado de manera definitiva en la jurisdicción, generando un impacto en la tasa general de desempleo. Se calcula que 11.092 empleos formales se han perdido en el departamento.

Colombia empieza a volver a “la normalidad” con incertidumbre

Colombia comenzó esta seman a volver a “la normalidad” con la reapertura de aeropuertos, restaurantes, iglesias y gimnasios que llevaban cerrados más de cinco meses por la cuarentena para combatir la COVID-19, pese a que el país apenas empieza a pasar el pico de la pandemia.

El país cerró la cuarentena de 160 días ordenada por el Gobierno y comenzó una etapa que el presidente colombiano, Iván Duque, llamó de “aislamiento selectivo” en la que si bien se dan los primeros pasos para retomar las actividades cotidianas interrumpidas en marzo, todavía se mantienen algunas restricciones para evitar una mayor propagación del coronavirus.

”En la nueva fase que iniciamos queremos ser claros en las restricciones: no hay aglomeraciones, no hay venta de licor en establecimientos, se pueden pedir protocolos por parte de los alcaldes para ese expendio, pero, por ahora, no es el patrón general”, expresó el jefe de Estado.

TE PUEDE INTERESAR:

Martín Vizcarra lamenta expresión racista de congresista contra Vicente Zeballos tras designación ante la OEA

Vizcarra tras aprobar proyecto de reforma integral de sistema pensiones: “Nada es eterno, nada dura para siempre”

Ministerio de la Mujer se pronuncia respecto a denuncias de acoso contra director de cine, Frank Pérez Garland

Gobierno propone entregar pensión de S/ 250 a personas con 10 años de aportes a la ONP

VIDEOS RECOMENDADOS:

Médicos argentinos alertan: “Estamos perdiendo la batalla” contra la COVID-19

Médicos argentinos alertan: "Estamos perdiendo la batalla" contra la COVID-19