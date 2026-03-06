El Ministerio de Defensa británico rechazó la versión inicial sobre el incidente que sacudió la base aérea de Akrotiri en la isla mediterránea. Autoridades locales y europeas habían apuntado a Irán como origen del aparato explosivo no tripulado detectado el 2 de marzo.

El suceso ocurrió poco después de la medianoche cuando un dron similar a un modelo Shahed impactó las instalaciones militares británicas. La base de Akrotiri representa el principal enclave aéreo del Reino Unido para operaciones en Medio Oriente y ha participado en misiones sobre Siria, Irak y Yemen.

El comunicado oficial del Ministerio de Defensa británico descartó categóricamente el territorio iraní como punto de lanzamiento del dispositivo. Esa aclaración llegó tras días de especulación que habían tensado las relaciones diplomáticas en la región.

Al referirse a los resultados de su investigación interna, la cartera militar británica fue clara sobre el origen del ataque descartado.

“El Ministerio de Defensa de Reino Unido puede confirmar que un dron similar a un Shahed que atacó la base aérea de Akrotiri a la medianoche del 2 de marzo no fue lanzado desde Irán”, informó en su declaración oficial.

Un portavoz del Gobierno británico precisó detalles adicionales sobre el impacto y sus consecuencias materiales en la base. El dron habría alcanzado un hangar y no la pista de aterrizaje como se informó inicialmente, causando daños mínimos sin dejar víctimas fatales.

Sospechas hacia otros actores regionales

Fuentes gubernamentales chipriotas, citadas por medios locales, apuntan hacia una posible autoría desde el Líbano. Específicamente, mencionan a Hezbolá como probable responsable del lanzamiento del dron contra la base militar británica y no contra bobjetivos civiles en la isla.

Chipre mantiene su condición de miembro de la Unión Europea desde 2004, aunque geográficamente pertenece a Asia occidental. Ese estatus activó protocolos de solidaridad europea cuando el conflicto regional llegó a su territorio soberano.

Horas después del primer impacto, las autoridades detectaron otros dos drones dirigidos hacia la misma instalación militar. Ambos aparatos fueron interceptados exitosamente, evitando mayores riesgos para la base y sus alrededores.

El incidente se produjo días después de que Londres autorizara a Estados Unidos el uso de bases británicas con fines estrictamente defensivos. Funcionarios aclararon que los tiempos de vuelo del dron sugieren su lanzamiento previo al anuncio de esa política.

Respuesta militar europea coordinada

La llegada de fuego hostil a territorio de un Estado miembro de la UE generó una reacción inmediata de las principales potencias europeas. Francia autorizó la presencia temporal de aeronaves estadounidenses en sus bases de Medio Oriente para proteger aliados bajo amenaza de represalias.

España envió la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo oriental para tareas de protección y defensa aérea. El buque español también se prepara para apoyar posibles evacuaciones civiles si la situación de seguridad continúa deteriorándose.

Italia desplegó sistemas de defensa aérea sobre el Golfo Pérsico y sus bases con presencia militar estadounidense. La primera ministra Giorgia Meloni aclaró que esas instalaciones solo están autorizadas para operaciones no ofensivas hasta nuevo aviso.

Reino Unido reforzó su posición con el destructor Tipo 45 HMS Dragon y dos helicópteros Wildcat equipados con misiles Martlet. Grecia y Países Bajos también trasladaron activos navales y aéreos para proteger el espacio aéreo chipriota ante nuevas amenazas.