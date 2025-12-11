El Gobierno de Cuba oficializó este jueves la dolarización parcial de su economía con la publicación en la Gaceta Oficial de varias normativas que autorizan el uso de divisas extranjeras en transacciones internas. La medida se adopta en un contexto de profunda crisis económica y escasez de liquidez.

Las normas, que afectan tanto a personas naturales como jurídicas, reiteran referencias al tipo de cambio, aunque no establecen una nueva tasa, pese a que el Ejecutivo había anunciado que lo haría en la segunda mitad de este año.

Normativas publicadas y alcance

El paquete legal incluye:

Decreto-ley 113 ,

, Resolución 140/2025 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP),

del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Resoluciones 125/2025 y 126/2025 del Banco Central de Cuba (BCC).

Según el portal oficialista Cubadebate, estas disposiciones establecen “un nuevo mecanismo para la gestión, el control y la asignación de divisas”, con el objetivo de incrementar los ingresos en moneda extranjera y optimizar su uso.

La ministra presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado, señaló que se incorpora “la posibilidad de que haya otras monedas de curso legal, de conjunto con el peso cubano”, permitiendo cobros y pagos en divisas entre los actores económicos del país.

Economía busca corregir los efectos de la Tarea Ordenamiento

El ministro de Economía y Planificación, Alonso Vázquez, dijo a medios oficiales que el paquete “viabiliza las transacciones en divisas”, práctica eliminada tras la Tarea Ordenamiento de 2021.

Aquel intento de reforma monetaria derivó en graves distorsiones:

el PIB cayó 11 % en cinco años,

en cinco años, la inflación se triplicó ,

, aumentó el déficit público ,

, se descapitalizaron bancos y empresas estatales,

y surgió un mercado cambiario informal con una brecha notable frente al tipo oficial.

Contexto de restricciones financieras

Cuba se encuentra en un escenario que economistas describen como un “corralito” bancario no declarado. El año pasado, las autoridades limitaron la extracción de pesos en efectivo para personas naturales y jurídicas. En 2025 informaron a empresas extranjeras y embajadas que no podrían disponer libremente de sus depósitos en divisas, afectando la repatriación de beneficios.

MEP definirá qué transacciones en divisas estarán autorizadas

El diario Granma indicó que el MEP será la entidad encargada de autorizar las operaciones en moneda extranjera, priorizando:

actividades de exportación,

producciones que se encadenen con el sector exportador,

iniciativas que sustituyan importaciones,

y acciones que aporten al incremento de ingresos en divisas.

Con esta publicación, el Gobierno cubano formaliza una dolarización parcial que ya venía extendiéndose de manera práctica en los últimos años.