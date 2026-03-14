Un grupo de manifestantes irrumpió en la sede del Partido Comunista en Morón durante la octava noche consecutiva de protestas masivas contra el Gobierno cubano. El edificio quedó envuelto en llamas mientras decenas de personas golpeaban ollas y exigían libertad en las calles del municipio de Ciego de Ávila.

Los videos captados por testigos se difundieron rápidamente a través de redes sociales mostrando el fuego consumiendo la estructura oficial. Jóvenes en su mayoría lideraron la acción desafiando la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad que intentaban contener la protesta.

Se reportan protestas masivas en varios lugares de la isla.



🇨🇺📷 #URGENTE — El pueblo de Cuba está tomando la sede del Partido Comunista en Ciego de Avila.



Creo que el tiempo de Cuba ha llegado.



Infirma: @agusantonetti pic.twitter.com/FA37MFCQex — Decko. (@Frankzm) March 14, 2026

Las manifestaciones iniciaron hace dos semanas debido a apagones masivos que han dejado sin electricidad a gran parte de las principales ciudades de la isla. La crisis se agravó por la escasez de combustibles que ha paralizado el transporte y afectado la distribución de alimentos básicos.

Autoridades del régimen desplegaron efectivos policiales para reprimir las concentraciones que se repiten cada noche desde hace ocho días. Durante los enfrentamientos en Morón se reportó al menos una persona herida en medio del caos desatado por los disturbios.

Los ciudadanos alzaron sus voces pidiendo cambios profundos mientras enfrentaban a los agentes antidisturbios en varias calles del municipio. Las grabaciones muestran multitudes gritando consignas como “Libertad” en rechazo a las condiciones de vida que enfrentan desde hace años.

Respuesta del Gobierno cubano

El presidente Miguel Díaz-Canel abordó la situación energética del país durante una conferencia de prensa matutina transmitida desde La Habana. En su intervención reconoció que mantienen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre temas sensibles que afectan la relación bilateral.

El mandatario cubano detalló que el diálogo con Washington requiere responsabilidad y sensibilidad por la complejidad de los asuntos tratados. Explicó que factores externos han facilitado este acercamiento en un momento crítico para la isla.

Al ser consultado sobre la grave crisis eléctrica que atraviesa Cuba, Díaz-Canel atribuyó las dificultades a las restricciones impuestas por la administración estadounidense. Detalló que estas medidas les impiden recibir suministros de petróleo de Venezuela desde hace tres meses.

El líder cubano describió el impacto devastador de estas limitaciones en la vida cotidiana de la población cubana.

“El impacto es tremendo. Se manifiesta más brutal en estos temas de energía, eso provoca angustia en la población. Nos impacta en la vitalidad de los servicios de producción y también en brindar servicios a la población. Impacta en las comunicaciones, impacta en los servicios médicos, impacta en la educación, impacta en el transporte”, afirmó ante los medios nacionales e internacionales.

Las protestas comenzaron con cacerolazos espontáneos cuando una falla eléctrica central dejó sin luz a amplias zonas del país. Desde entonces las manifestaciones nocturnas se han extendido por múltiples provincias en demanda de soluciones inmediatas a la crisis energética y social.