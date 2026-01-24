Una grabación difundida en redes sociales recoge el revelador testimonio de Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina de Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro. En el registro, dirigiéndose mediante altavoz a funcionarios y otros invitados afines al oficialismo, la líder chavista narra lo que califica como una de las experiencias más extremas de su trayectoria política.

Rodríguez sostiene que Washington le habría dado un ultimátum con un plazo de apenas 15 minutos para aceptar las condicios junto a su hermano Jorge Rodríguez y el ministro del Interior Diosdado Cabello. La mandataria interina enfatiza que el régimen chavista nunca anticipó una intervención directa sobre Caracas de tal magnitud.

Audio filtrado de Delcy:



- El régimen nunca se imaginó una intervención de EEUU en Caracas tan impecable y devastadora.



- ⁠Diosdado, Jorge y Delcy tuvieron 15 minutos para decidir si cooperaban o no con EEUU, bajo amenaza de ser neutralizados.



pic.twitter.com/lJ6vbZbekz — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 24, 2026

“Jamás imaginamos que llegarían a un nivel tan brutal y delictivo. A Diosdado, Jorge y a mí nos impusieron un plazo de quince minutos para decidir, de lo contrario nos ejecutarían”, declara en la grabación.

Conexión con su primera declaración pública

El relato adquiere coherencia al recordar la reacción inicial de Rodríguez cuando se confirmó la detención de Maduro y exigió evidencia de que el mandatario se encontraba con vida. Aquella petición, que inicialmente suscitó interrogantes sobre la situación al interior del chavismo, cobra sentido dentro de un contexto de máxima presión e incertidumbre, donde incluso se les comunicó que Maduro y su esposa habían sido eliminados.

La difusión de este audio surge en momentos en que publicaciones y medios internacionales han divulgado relatos opuestos sobre el papel de Rodríguez después del derrocamiento de Maduro.

Mientras algunas versiones indican que habría pactado con Washington la remoción del exgobernante, su propio testimonio la presenta como blanco de intimidaciones y como la figura que tomó las riendas del país bajo circunstancias límite, dejando en suspenso la eventual respuesta de Trump ante estas acusaciones.