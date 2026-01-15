La digitalización, la transición verde y el sector de los cuidados se perfilan como los tres grandes motores de la creación de empleo en España durante 2026. El consenso de las previsiones apunta a la generación de alrededor de 480.000 nuevos puestos de trabajo el próximo año, en un contexto de transformación tecnológica, envejecimiento de la población y cambios en los modelos laborales.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la inteligencia artificial (IA) y el Big Data concentran el 86% de las tendencias más transformadoras del empleo, seguidas por la robótica y la automatización, con un 58%.

IA y Big Data, a la cabeza de la digitalización

La incorporación de la IA a productos y procesos empresariales seguirá elevando la demanda de perfiles técnicos y de soporte digital. Según José Manuel Corrales, coordinador del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad Europea, la tecnología no destruye empleo, sino que lo transforma.

“La OCDE calcula que solo un 9% de los empleos son totalmente automatizables, lo que significa que la tecnología transforma más de lo que elimina”, afirmó Corrales.

Este escenario impulsa la demanda de profesionales capaces de diseñar, operar y asegurar sistemas basados en IA, análisis de datos y automatización.

Transición verde y renovables: España como referente europeo

El segundo gran eje del empleo en 2026 será la transición verde, que abarca energías renovables, eficiencia energética y movilidad eléctrica. Los planes de descarbonización y la ola de inversiones en renovables están incrementando la necesidad de mano de obra técnica especializada.

“España figura entre los principales empleadores de la Unión Europea en energías renovables”, destacó Corrales, subrayando el potencial del país en este sector estratégico.

Para responder a estas necesidades, la Universidad Europea ha impulsado programas como su Máster en Inteligencia Artificial y ha creado la primera Escuela de Sostenibilidad dentro de una universidad española, orientada a formar expertos en economía verde.

El sector de los cuidados completa el top 3

El envejecimiento progresivo de la población colocará al sector de los cuidados como uno de los mayores generadores de empleo. La demanda crecerá especialmente en:

Enfermería especializada

Atención primaria y salud mental

Técnicos en cuidados y atención domiciliaria

A estas áreas se suma, según el especialista, una cuarta industria con fuerte crecimiento: la farmacéutica, impulsada por la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

En quinto lugar aparecen la logística y el turismo, motores tradicionales de la economía española, con un crecimiento del PIB estimado en 2,4%, de acuerdo con BBVA Research.

Teletrabajo, perfiles híbridos y empleo freelance

El teletrabajo se consolida, aunque España aún se sitúa por debajo de la media europea. En 2024, el 15,4% de los empleados españoles trabajaba en remoto, frente al 22,6% en la Unión Europea. La excepción es la Comunidad de Madrid, donde el teletrabajo alcanza el 22,7%.

Este contexto obligará a las empresas a apostar por perfiles híbridos, capaces de aumentar la productividad mediante herramientas digitales. Paralelamente, el trabajo freelance y por plataformas seguirá creciendo en 2026, haciendo que la estabilidad laboral dependa en gran medida de la regulación y de las políticas de formación continua.