El ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello reapareció este marte y ofreció un mensaje de resistencia tras la captura de Nicolás Maduro. El líder oficialista recorrió la capital venezolana acompañado de policías, desmintiendo rumores de traición y reafirmando que la revolución bolivariana permanece intacta pese a la detención del exmandatario en Nueva York.​

En su presentación, Cabello lanzó duras palabras contra quienes celebran la caída de Maduro, asegurando que el régimen permanecerá intacto.

Diosdado Cabello aseguró que la Revolución Bolivariana no caerá y que “a Nicolás lo vamos a regresar”. pic.twitter.com/ml30qzvCSz — La Hora de La Verdad (@Horadelaverdad) January 6, 2026

“Es triste quienes se ríen de su propia desgracia. Porque quienes ríen pensando ‘Se llevaron a Nicolás, lo secuestraron, va a caer la revolución bolivariana’. No conocen este pueblo, no lo conocen”. expresó Cabello.

El número dos del chavismo, aseguró que traerá de regreso al presidente de Venezuela, mientras una multitud celebraba con palmas su discurso.

“Nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez. No tenemos la capacidad físicamente de regresarlo, porque lo mataron, pero a Nicolás sí lo vamos a regresar”, afirmó.