El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las luces de Caracas se apagaron cuando las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro durante la noche. El mandatario elogió a los participantes de la operación militar por llevar a cabo la misión exitosamente.

Desde la Casa Blanca, Trumo destacó que ninguna nación del mundo podría haber logrado lo que Estados Unidos consiguió en Venezuela en tan poco tiempo

“Ninguna nación del mundo podría lograr lo que Estados Unidos logró ayer o, francamente, en tan poco tiempo. Todas las capacidades militares venezolanas quedaron impotentes cuando los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas, trabajando con nosotros, las fuerzas del orden, capturaron con éxito a Maduro en plena noche”, declaró Trump en conferencia de prensa

Operación realizada en oscuridad total

El presidente estadounidense reveló que las luces de Caracas se apagaron durante la operación nocturna gracias a capacidades técnicas de Estados Unidos.

“Estaba oscuro, las luces de Caracas se apagaron en gran parte gracias a cierta experiencia que tenemos. Estaba oscuro y era mortal”, explicó Trump sobre las condiciones de la misión.