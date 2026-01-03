El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que las fuerzas militares estadounidenses tuvieron la capacidad de asesinar a Nicolás Maduro durante la incursión nocturna en Venezuela, aunque finalmente optaron por capturarlo con vida. El mandatario realizó estas declaraciones en una conferencia de prensa celebrada en su propiedad de Florida.

El jefe de estado narró cómo el líder chavista trató de escapar hacia una zona fortificada dentro de su residencia cuando comenzó el operativo.

“Pudo haber pasado”, respondió Trump al ser consultado sobre si pudieron haber matado a Maduro. “Él intentaba llegar a un lugar seguro. Ya saben, el lugar seguro es todo de acero, y no pudo llegar a la puerta porque nuestros muchachos fueron muy rápidos”, explicó el presidente.

El mandatario reconoció que hubo resistencia durante la operación. “La gente se preguntaba: ¿los sorprendimos? Algo así, pero ellos esperaban algo. Hubo mucha oposición. Hubo muchos disparos”, reveló Trump.

Operación requirió 150 aeronaves

Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, reveló que la misión involucró más de 150 aeronaves desplegadas desde 20 bases diferentes en tierra y mar en todo el hemisferio occidental.

Caine describió la operación como meticulosamente planificada, requiriendo meses de preparación para rastrear a Maduro y “comprender cómo se movía, dónde vivía, dónde viajaba, qué comía y qué vestía”. CNN informó anteriormente que la CIA había instalado un pequeño equipo dentro de Venezuela durante el verano para vigilar de cerca las actividades de Maduro.

Los helicópteros que transportaban la fuerza de extracción comenzaron su vuelo hacia Venezuela a solo 30 metros sobre el agua para evitar detección. Las aeronaves llegaron al complejo de Maduro alrededor de las 2 a.m. hora de Caracas.

El general confirmó que el esfuerzo por capturar a Maduro y su esposa requirió múltiples “enfrentamientos en defensa propia”, ya que las fuerzas fueron objeto de disparos antes de salir de Venezuela alrededor de las 4:29 a.m.