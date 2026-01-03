El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump reveló en una entrevista con Fox News que la residencia de Nicolás Maduro contaba con múltiples sistemas de seguridad diseñados para proteger al líder chavista.

“Su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo agarraron tan rápido que no lo logró”, explicó el mandatario estadounidense.

Donald Trump: “Su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo agarraron tan rápido que no lo logró.



Estábamos preparados con sopletes enormes para atravesar el acero, pero no los necesitamos”. pic.twitter.com/Lar9s2XIhX — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 3, 2026

Trump también señaló que su equipo estaba preparado con sopletes enormes para atravesar las estructuras de acero, pero finalmente no los necesitaron debido a la rapidez con la que se ejecutó el operativo.

El líder estadounidense confirmó que pudo presenciar la redada desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida junto a su equipo a través de un video mientras se desarrollaba en tiempo real.

“Si hubieran visto lo que pasó, yo lo vi literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión”, relató.

Además, aseguró haber visto al equipo militar estadounidense atravesar puertas de acero en “cuestión de segundos” durante el operativo. “Nunca había visto algo así, la verdad”, afirmó el mandatario.

El mandatario aclaró que no hubo muertos estadounidenses durante la operación militar, aunque luego sugirió que algunos resultaron heridos cuando su helicóptero fue alcanzado por fuego enemigo.

Maduro rumbo a Nueva a York

Durante la entrevista, Trump reveló que Maduro y su esposa fueron trasladados al USS Iwo Jima, uno de los buques de guerra estadounidenses que han estado en el Caribe. Ambos serán enviados a Nueva York para enfrentar cuatro cargos formulados por la fiscal general de EE.UU, Pamela Bondi.

Advierte nuevos ataques

Por otra parte, Trump sugirió que su administración seguiría atacando a los funcionarios del gobierno venezolano si se alineaban con Maduro.

“Si se mantienen leales, el futuro es muy malo, muy malo para ellos”, advirtió Trump. “Diría que la mayoría se ha convertido”.

Sin embargo, varios altos funcionarios venezolanos criticaron la acción estadounidense en la televisión estatal venezolana este sábado.