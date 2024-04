Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, está en huelga de hambre tras ser encarcelado

Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador durante el mandato presidencial de Rafael Correa, inició una huelga de hambre en la cárcel, luego de que fuera detenido por la Policía en el interior de la embajada de México el pasado viernes 5 de abril.

La decisión de Glas fue confirmada por su abogada, Sonia Vera, quien también indicó que ella y su equipo legal “finalmente” lograron comunicarse con el exvicepresidente, quien está recluido en la prisión de máxima seguridad, La Roca en Guayaquil.

“ Finalmente establecimos contacto con Jorge, quien está en huelga de hambre. Expresó su agradecimiento hacia el gobierno mexicano: “El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político ”, escribió la defensa de Jorge Glas.

Hospitalizado de emergencia

La huelga de hambre de Jorge Glas, al parecer ha comenzado a afectar su salud, y es que el pasado lunes 8 de abril, el exvicepresidente de Ecuador, fue hospitalizado de emergencia tras una aparente descompensación.

El parte policial, al que tuvo acceso la defensa, señala que el incidente pudo deberse a una sobredosis de medicamentos. Sin embargo, las autoridades penitenciaras sugieren que se debe a que el detenido se niega a comer.

Jorge Glas dice que fue golpeado

A través de su cuenta de X (Twitter), la abogada de Jorge Glas, mostró parte de su videoconferencia con su cliente, en la que el exvicepresidente narra que habría sido golpeado por la agentes policiales que le impedían mantenerse en pie mientras leían sus derechos, hecho que, según él, quedó registrado en las cámaras de seguridad de la Embajada mexicana.

