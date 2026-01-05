Ecuador y Argentina anunciaron el cierre de sus fronteras a ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro, capturado tras una incursión militar ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La gobierno de Daniel Noboa informó que se restringirá el ingreso de funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios y otras personas asociadas a la presidencia del dictador chavista.

Según el comunicado oficial, la medida busca salvaguardar la seguridad nacional y prevenir amenazas al orden interno.

En la misma línea, el Gobierno argentino anunció restricciones migratorias contra venezolanos considerados cómplices del régimen de Maduro.

La administración de Javier Milei dispuso mayores controles y la prohibición de ingreso a personas identificadas como funcionarios, operadores políticos o económicos vinculados al chavismo.

“Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”, resaltó el primer ministro argentino, Manuel Adorni, en la red social X.