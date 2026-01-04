El líder opositor Edmundo González Urrutia reapareció públicamente este domingo con un video mensaje difundido desde su cuenta oficial en X. Se trata de su primera declaración tras la reciente detención de Nicolás Maduro y la crisis que dejaron los ataques de EE.UU en Venezuela. El dirigente calificó los eventos recientes como punto de inflexión histórica sin declarar concluida la lucha por la democracia.​

“Este momento constituye un paso importante pero no suficiente”, afirmó.

Nuestro compromiso es: lealtad al pueblo, a la libertad y al Estado de derecho.



Nunca traicionaremos nuestros principios, esa será la base de la reconstrucción de la nación.



Venezuela merece un futuro con derechos y esperanza. pic.twitter.com/a7IidGHYZH — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2026

González expresó comprensión hacia los sentimientos encontrados que atraviesa la ciudadanía venezolana en medio de la incertidumbre política. Su intervención buscó proyectar serenidad institucional reconociendo la legitimidad de todas las posturas existentes.​

“Es natural que existan sentimientos encontrados; los entendemos y los respetamos”, sostuvo en su red social.

Establece condiciones

El opositor estableció dos requisitos fundamentales para cualquier proceso de estabilización nacional: la excarcelación inmediata de todos los presos políticos, a quienes denominó “rehenes de un sistema persecutorio”. La segunda condición exige validar la voluntad mayoritaria manifestada en las elecciones presidenciales del 28 de julio.​

“Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta”, enfatizó Gonzales Urrutia.

En esa misma línea, remarcó que la salida de Maduro del poder no implica automáticamente un relevo de régimen, dado que persiste una estructura política dominante. Solo el cumplimiento estricto de ambas condiciones habilitaría un proceso transicional “serio y responsable” hacia la reconstrucción institucional venezolana.