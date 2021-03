La vida es impredecible. Cualquiera de nuestros días podemos ser protagonistas de un lamentable accidente. La desgracia no avisa. De eso puede dar fe Edwin Tumiri, cuya historia ha sido recogida por cientos de portales en el mundo al ser un sobreviviente de dos tragedias que enlutaron a dos países de la región.

Tumiri formó parte de la tripulación del vuelo de LaMia, el cual transportaba al plantel y trabajadores del club brasileño Chapecoense, quienes se preparaban para disputar la final de la Copa Sudamericana del 2016.

Sin embargo, dicho vuelo no llegaría a su destino y se accidentaría, ocasionando así la muerte de 71 personas, entre ellos gran parte del plantel del equipo brasileño. Solo 6 personas sobrevivieron a ese lamentable episodio. Tumiri era uno de ellos.

Esta semana, otra noticia del mismo calibre lo tuvo como protagonista. Un accidente vehicular en la carretera Cochabamba-Santa Cruz (Bolivia) resultó en el deceso de por lo menos 20 personas.

Un bus cayó por un acantilado de 150 metros en la vía antes mencionada, en una zona conocida como El Cañadón. Entre los 45 pasajeros se encontraba Edwin Tumiri.

Sus declaraciones

El sobreviviente tuvo que ser atendido inmediatamente al presentar golpes que finalmente no fueron de consideración. Él aprovechó para contar su experiencia a los medios de comunicación del país vecino.

“Me agarré del asiento, me apoyé atrás (...) Otra vez, no puedo creerlo. Me siento muy bendecido”, fueron sus palabras en la clínica en la que continúa recuperándose.

“Lo que yo siempre hago, digamos, hasta en aquella oportunidad, es que me encomiendo a Dios y no me va a pasar nada, no me va a pasar nada”, agregó, según apunta CNN.

La agencia Red Uno informó que Tumiri se encuentra internado en la clínica Arébalo en Cochabamba. Fue operado y aguarda estable su recuperación total.