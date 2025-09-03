Estados Unidos lanzó un ataque contra una embarcación rápida en el mar Caribe, en el que murieron 11 supuestos narcotraficantes, informó este miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien aseguró que la acción constituye un mensaje directo del presidente Donald Trump a los cárteles de la región.

“¿Quieren intentar traficar drogas? Este es un nuevo día. Es un día diferente. Y por eso, esos 11 narcotraficantes ya no están con nosotros, lo que envía una señal muy clara de que ésta es una actividad que Estados Unidos no va a tolerar en nuestro hemisferio”, declaró Hegseth a Fox News.

Ataque supervisado por el Pentágono

El jefe del Pentágono afirmó haber presenciado el operativo en directo, pero evitó dar detalles sobre la ejecución. Sostuvo que la inteligencia estadounidense identificó plenamente a los tripulantes y que pertenecían al Tren de Aragua, organización designada como terrorista por Washington a inicios de 2025.

De acuerdo con Trump, la embarcación estaba bajo control del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de “proteger” a redes de narcotráfico en la región.

Despliegue naval estadounidense

Tras la operación, la marina estadounidense confirmó el despliegue de ocho buques, siete en el Caribe y uno en el Pacífico, destinados a reforzar la estrategia antidrogas. Maduro, por su parte, ha denunciado la presencia militar de EE.UU. como una amenaza directa contra su país.

Consultado sobre si este despliegue busca un cambio de régimen en Venezuela, Hegseth respondió: “Esa es una decisión presidencial, y estamos preparados con todos los recursos de que dispone el ejército estadounidense”.