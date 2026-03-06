El mayor portaviones estadounidense, el USS Gerald Ford, transitó por el canal de Suez rumbo al mar Rojo, acercándose más al territorio iraní en medio de los ataques militares que EE.UU. e Israel iniciaron hace casi una semana contra la república islámica.

El Pentágono publicó este viernes fotografías que muestran al Gerald Ford y al destructor USS Bainbridge, que es parte de su grupo de ataque, navegando por el Canal de Suez el jueves, por lo que ahora los navíos se encuentran navegando por el mar Rojo.

Las fotografías fueron difundidas por el Instituto Naval de Estados Unidos, un portal de noticias militares independiente.

El buque es el segundo activo naval de peso que Washington tiene desplegado en la región junto con el portaviones USS Abraham Lincoln , que se encuentra en el mar Arábigo, apoyando también los ataques sobre Irán.

El USS Gerald Ford es el mayor portaviones del mundo; mide 337 metros de largo, desplaza unas 100.000 toneladas gracias a sus dos reactores nucleares y puede llevar a bordo más de 75 aeronaves.

El desplazamiento se hizo publico después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, indicara hoy en su cuenta oficial de Truth Social que no existirá acuerdo con Irán a menos que haya una “rendición incondicional” por parte de Teherán.

Desde los ataques iniciales realizados el pasado sábado por EE.UU. e Israel, y en los que murió el líder supremo iraní Alí Jameneí, Teherán respondió con bombardeos contra Israel y varias bases militares y embajadas estadounidenses en países de la región, entre ellos Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí.