Un hombre que se ganaba la vida como payaso, identificado como Luis Iván Mejía, murió y las autoridades sanitarias de El Salvador determinaron que la causa fue por el nuevo coronavirus, COVID-19. Sin embargo, cuando abrieron el ataúd sus familiares y amigos se dieron con la sorpresa de que estaba esposado y con signos de tortura.

Según informa Univisión, el cadáver fue entregado a sus parientes el pasado 6 de mayo. El Instituto de Medicina Legal en el departamento de La Paz indicó que falleció porque el coronavirus provocó sangramiento en su tubo digestivo.

Los familiares y amigos sospechaban de la causa de la muerte porque lo habían visto completamente sano. Su hermana, Luis del Carmen Mejía indicó que las autoridades sanitarias le pidieron abra el féretro y que lo entierre rápidamente.

“Cuando yo llegué al hospital a reclamar su cuerpo, dos empleados de Medicina Legal me dijeron que no podíamos abrir el ataúd o hacerle un funeral, que lo mejor era enterrarlo de prisa porque había muerto por el coronavirus y nos podíamos contagiar”, expresó al mencionado medio.

Extraño caso

No todos creyeron dicha versión. Ronald Alirio Reyes, amigo del fallecido, llegó al cementerio y los familiares le dijeron que no podía verlo por recomendaciones de trabajadores del hospital. Él no se quedó satisfecho e insistió.

“Al abrir el ataúd encontramos una imagen que no esperábamos. Luis estaba con golpes en su cara y de sus ojos salía aguasangre, al igual que de sus oídos. Además tenía su dentadura salida, como si hubieran intentado sacársela. También estaba esposado de manos”, indicó Reyes a Univisión.

“Hay algo muy extraño en este caso. No entiendo la razón por la que las autoridades indicaron que no lo veláramos o destapáramos la caja fúnebre. ¿Qué están ocultando?”, agregó.

Otra razón que aumentan las especulaciones es que no habían autoridades sanitarias en el cementerio como ocurre cuando hay fallecidos por COVID-19.

Antecedentes del fallecido

De acuerdo con el Diario Hoy, de San Salvador, Iván Mejía fue arrestado el 28 de abril por ser vinculado con el presunto homicidio a un soldado en abril del 2019.

El jefe policial La Paz interpretó que la posible razón de que el hombre haya estado esposado es por medidas de seguridad que hay en el hospital.

Dicha autoridad policial indicó al periodista del diario local que cuando Mejía fue detenido estaba con fiebre, dolor de cuerpo, fiebre y estaba sangrando. Por tales síntomas lo llevaron al centro médico de Zacatecoluca, donde certificaron su muerte.

Una abogada penalista, llamada Marcela Galeas, dijo que en dicho caso hay una clara violación de los Derechos Humanos.

“El covid-19 no arranca los dientes, tampoco hace sangrar los ojos, ni el rostro, los actos de tortura sí. El coronavirus no produce vómitos con sangre, las golpizas sí. El covid-19 no se incuba, desarrolla y mata en un día, en 3 o en 5, la muerte por intervención humana sí”, señaló.

