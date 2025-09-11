Las autoridades mexicanas confirmaron que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas ocurrida este miércoles en Iztapalapa se elevó a seis personas, mientras que 23 permanecen en estado crítico y 90 resultaron afectadas en total.

“Myriam Urzúa, titular de Protección Civil de Ciudad de México, señaló que ‘la Secretaría de Salud capitalina atenderá la evolución de los heridos; de los 90 afectados, 23 siguen en estado crítico y seis han perdido la vida’”.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad durante una conferencia en el Palacio Nacional y garantizó apoyo total a las familias: “Nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona, vamos a estar muy pendientes de lo que se necesite”.

Desde los primeros momentos, intervinieron equipos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Coordinación Nacional de Protección Civil, encabezada por Laura Velázquez.

El accidente ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. El siniestro dejó además 28 vehículos dañados y decenas de personas con quemaduras de segundo y tercer grado.

Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente, mientras que hospitales de la capital permanecen en alerta para atender a los heridos.