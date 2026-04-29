El diseñador estadounidense Roger Sweet, reconocido por crear al personaje He-Man, falleció a los 91 años tras una prolongada lucha contra la demencia, según informó el medio especializado Variety.

Sweet trabajó como diseñador en la compañía de juguetes Mattel durante las décadas de 1970 y 1980, periodo en el que desarrolló uno de los personajes más emblemáticos de la industria del entretenimiento infantil.

El origen de He-Man tras el rechazo de Star Wars

La creación de He-Man surgió luego de que Mattel rechazara un acuerdo para producir juguetes basados en la franquicia Star Wars en 1977.

Buscando posicionarse en el mismo segmento del mercado, Sweet diseñó un prototipo inspirado en otra figura de acción llamada Big Jim, a la que modificó añadiendo arcilla para darle mayor volumen y un aspecto más musculoso.

El personaje fue lanzado oficialmente en 1982 y rápidamente se convirtió en un éxito comercial, con millones de unidades vendidas en todo el mundo.

De juguete exitoso a serie animada mundial

El éxito del personaje impulsó la creación de la serie animada He-Man and the Masters of the Universe, conocida en español como He-Man y los Amos del Universo.

La producción contó con 130 episodios y se emitió entre 1983 y 1985, consolidando la popularidad del personaje y expandiendo la franquicia a nivel global.

La serie se convirtió en un referente de la animación de los años 80 y ayudó a posicionar a He-Man como uno de los héroes más recordados por varias generaciones.

Nueva película revive el interés por la franquicia

El fallecimiento de Roger Sweet ocurre en medio de un renovado interés por la franquicia, tras el anuncio de una nueva película de acción real producida por Amazon MGM Studios y Mattel.

El filme tiene previsto estrenarse en cines el 5 de junio y contará con el actor Nicholas Galitzine en el papel principal.

El reparto incluirá también a: