Agostina Trigo salió de su casa el pasado domingo por la noche, luego que un hombre la contactara porque necesitaba de los servicios una niñera, así que se ofreció. Esa fue la última vez que sus familiares la vieron con vida. Tres días después de su desaparición, la policía halló su cuerpo con claros signos de haber sido asesinada.

A esta joven de 22 años, natal de la provincia argentina de Mendoza, la contactó un camionero a través de las redes sociales. Cerca de las 08:30 p.m. salió de su domicilio en la zona rural de Buen Orden y nunca más volvió, cuenta Página 12.

“(Agostina) Nos había dicho que había conseguido trabajo para ir a cuidar a un nene, cuyo papá era camionero y que los niños vivían con la abuela y una niña de 15 años. El hombre lo que más necesitaba era una persona para el niño. A ella le interesó porque necesitaba trabajar y tiene a su nene de 4 años”, contó su abuela Gladys a Todo Noticias.

Los hechos que la policía investiga

En la vida de Agostina aparecen tres eventos que podrían resultar claves para la investigación que iniciaron las autoridades: la separación con el padre de su hijo, una relación tóxica con un hombre acusado de abuso sexual y un mensaje que dejó en su Facebook.

Durante octubre de 2020, la joven publicó un mensaje en redes sociales contra su expareja Carlos Panelo, quien está imputado en varias causas por abuso sexual contra menores de edad y otras adolescentes.

“Me da asco saber que tuve una relación de casi nueve meses con este psicópata, enfermo, violador, pedófilo y manipulador. Hace un año ya no tengo nada con él, al enterarme de que tenía denuncias de violaciones, me manipulaba y me manejaba como él quería hasta que mi familia logró abrirme los ojos y pude dejarlo”, señaló Agostina en Facebook.

“Manipula a su mujer y sus hijas como quiere y ni hablar del hijo, lo defiende y lo apaña en todo. Basta de quedarse callada, chicas. Violador muerto, no viola más”, detalló.

La causa que imputa a Panelo como agresor sexual tiene la denuncia de una menor de 14 años, quien aseguró que este sujeto la llevó en su auto hasta su casa y en el camino la habría abusado. El hombre pasó un corto periodo en prisión, quedó en libertad y fue autorizado a viajar al Sur del país.

En septiembre de 2021, la joven madre publicó un mensaje inquietante: “Si algún día salgo y no regreso, búsquenme. Yo jamás dejaría a mi hijo”. Agostina es madre soltera, luego que el padre de su hijo decidiera abandonarlos.

“Nací para ser libre, no asesinada”, fue otra de las publicaciones que dejó la mujer, acompañada de una foto de su rostro. Esto ocurrió un mes antes de denunciar públicamente a su expareja Carlos Panelo.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado contactar al hombre que buscó los servicios de niñera de Agostina; sin embargo, vienen analizando las cámaras de seguridad de la plaza de Buen Orden, para determinar cómo fueron los últimos momentos de Agostina antes de perder contacto con sus familiares.