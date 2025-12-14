El presidente de Chile, Gabriel Boric, ejerció este domingo su derecho al voto en el balotaje presidencial para elegir a su sucesor, desde Punta Arenas, su ciudad natal, e hizo un llamado a la ciudadanía a defender la democracia.

A diferencia de la primera vuelta, el mandatario ingresó solo al local de votación, dejando a su hija, Violeta, con su madre en la entrada. Tras emitir su sufragio, saludó a los integrantes de la mesa y ofreció declaraciones a la prensa.

“Quiero realizar un llamado a la ciudadanía, invitarlos a ser parte de la decisión democrática que decidirá en parte el futuro de nuestro país durante los próximos cuatro años”, afirmó Boric.

“La democracia se cuida todos los días”

El jefe de Estado subrayó el valor del proceso electoral como un espacio de igualdad y decisión colectiva.

“La democracia se cuida todos los días, pero en este momento, el día de las elecciones, todos los ciudadanos y ciudadanas nos volvemos iguales y nuestra decisión vale lo mismo para decidir el destino compartido de nuestra nación”, señaló.

Boric remarcó además que el sistema democrático permite resolver las diferencias políticas de manera pacífica. “La democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo y con acuerdos. Chile es solo uno”, sostuvo.

Reconocimiento al sistema electoral chileno

El mandatario destacó la confiabilidad, transparencia y rapidez del sistema electoral chileno, que prevé entregar resultados alrededor de las 19:00 horas locales, una hora después del cierre de los colegios electorales.

“En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile”, afirmó.

Boric indicó además que esta fue la última vez que vota como presidente de la República, llamando a no dar por sentado este derecho. “Debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo, siendo conscientes de la responsabilidad que implica”, concluyó.

Otros expresidentes también acudieron a votar

Minutos antes de la votación de Boric, el expresidente socialista Ricardo Lagos sufragó en Santiago de Chile. Casi al mismo tiempo, lo hizo también la expresidenta Michelle Bachelet, quien expresó su deseo de que, independientemente del resultado, se mantengan políticas de Estado, en referencia a su postulación a la Secretaría General de la ONU.

Segunda vuelta presidencial en Chile

Más de 15 millones de chilenos están convocados este domingo a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado entre la candidata comunista y representante de la coalición progresista de izquierda-centro, Jeannette Jara, y el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, quien llega como favorito según los pronósticos previos.