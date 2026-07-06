El Club Voleibol Guaguas informó que su jugador Willner Rivas Quijada, de 31 años, fue hallado sin vida en uno de los edificios de La Guaira que se desplomó a causa de los terremotos registrados en Venezuela hace once días.

Tras varios días de intensa búsqueda, fueron encontrados sin vida el capitán de la selección venezolana, su esposa Mariángel Pérez y su hijo Theo, de solo un año y medio, luego de las reiteradas alertas de sus compañeros de profesión para dar con su paradero.

“Se ha confirmado que Willner Rivas, su esposa Mariangel Pérez y su pequeño hijo Theo han sido encontrados sin vida tras haber quedado sepultados hace once días por el terremoto que asoló Venezuela”, indicó el cuadro venezolano en sus redes sociales.

El CV Guaguas, actual campeón de la Superliga, lamentó profundamente el fallecimiento de Willner Rivas, su esposa y su hijo, y se unió al duelo de sus familiares tras la tragedia registrada en La Guaira.

Rivas se incorporó este verano al Guaguas, donde estaba destinado a reemplazar la baja del cubano Osmany Juantorena.

La última información sobre Willner Rivas Quijada indica que se encontraba en su domicilio en La Guaira la tarde del 24 de junio, cuando el doble sismo ocasionó el colapso de numerosos edificios.