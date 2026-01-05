El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano Nicolás Maduro, expresó este lunes su “apoyo incondicional” a la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez, quien fue designada como presidenta encargada de Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia.

El mensaje fue pronunciado durante el inicio de la legislatura 2026-2031 de la Asamblea Nacional, en Caracas, pocas horas después de la captura del mandatario venezolano tras un ataque ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mensaje de respaldo político y familiar

“Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre”, afirmó Maduro Guerra ante los legisladores.

Dirigiéndose directamente a Delcy Rodríguez, agregó:

“A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad”.

El diputado también mencionó a Cilia Flores, esposa del presidente capturado, quien fue detenida junto a Maduro durante la operación estadounidense.

Contexto de la crisis institucional

La designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada se produjo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia declarara la ausencia del jefe de Estado tras su captura en Caracas, en medio de bombardeos estadounidenses en la capital y en estados vecinos.

El episodio ha profundizado la crisis política e institucional en Venezuela, generando reacciones tanto dentro del país como en la comunidad internacional, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU analiza la situación.

Inicio de una legislatura bajo tensión

La instalación del nuevo período legislativo se desarrolló en un clima de alta tensión política, con llamados a la unidad del oficialismo y advertencias sobre la defensa de la soberanía nacional frente a la intervención extranjera.

Maduro Guerra se comprometió a respaldar las decisiones del Ejecutivo interino y a acompañar a Rodríguez en la conducción del país durante la actual coyuntura.