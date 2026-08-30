El número de víctimas de las devastadoras inundaciones que golpearon la frontera entre Nepal y China aumentó este domingo 30 de agosto a 797 muertos y 3.048 desaparecidos, de acuerdo con los últimos balances divulgados por las autoridades de ambos países.

En Nepal, la autoridad encargada de la gestión de emergencias elevó a 781 los fallecidos y 2.502 los desaparecidos tras la catástrofe iniciada el miércoles 26 de agosto.

En el lado chino, los medios estatales informaron de 16 muertos y 546 personas desaparecidas, principalmente en la zona del Tíbet próxima a la frontera con Nepal. Con ambos registros, el balance provisional asciende a 797 fallecidos y 3.048 desaparecidos.

Colapso de un glaciar desencadenó la catástrofe

La emergencia comenzó el miércoles 26 de agosto después del colapso de un glaciar en el Himalaya. Una enorme masa de hielo y rocas cayó sobre el sistema fluvial de la zona y generó violentas inundaciones y deslizamientos de lodo que avanzaron por valles situados a ambos lados de la frontera.

El desastre destruyó viviendas, carreteras, puentes e instalaciones hidroeléctricas y dejó aisladas a numerosas comunidades. Las condiciones del terreno y el mal tiempo han complicado las operaciones de búsqueda.

Los equipos de emergencia continúan trabajando entre grandes acumulaciones de barro y escombros para localizar a supervivientes y recuperar cuerpos.

Miles de personas siguen desaparecidas

La magnitud del número de desaparecidos mantiene en alerta a las autoridades. Solo en Nepal se busca a más de 2.500 personas, mientras que China mantiene a otras 546 como desaparecidas.

Entre las zonas que concentran los esfuerzos de rescate se encuentran instalaciones hidroeléctricas donde trabajadores quedaron atrapados después de que las inundaciones bloquearan accesos y túneles.

Nepal reforzó este domingo los trabajos para llegar a centenares de trabajadores atrapados en proyectos hidroeléctricos. Cerca de 10.000 soldados nepalíes participan en los operativos, junto con equipos especializados procedentes de China e India.

Continúa el riesgo de nuevas inundaciones

Las autoridades mantienen además la vigilancia sobre ríos y lagos formados por la acumulación de agua y escombros después del colapso glaciar.

En días anteriores, China llegó a suspender temporalmente algunas operaciones de rescate por el temor de que una presa natural formada en la montaña pudiera romperse y provocar nuevas inundaciones. El riesgo disminuyó posteriormente, aunque el área continúa bajo monitoreo.

En Nepal también se emitieron nuevas advertencias ante el aumento del nivel de algunos ríos en regiones ya golpeadas por la catástrofe.

Nepal enfrenta una emergencia humanitaria

La elevada cantidad de víctimas ha desbordado la capacidad de algunas morgues. Las autoridades nepalíes comenzaron a sepultar cuerpos que todavía no han podido ser identificados, después de recoger muestras de ADN que podrían permitir su identificación posterior.

El Gobierno también ha solicitado apoyo internacional para tareas de rescate, identificación forense y recuperación de infraestructura.

Las primeras estimaciones gubernamentales indican que Nepal podría necesitar entre US$4.000 millones y US$5.000 millones para reconstruir las zonas dañadas, una cantidad equivalente a cerca de una décima parte del tamaño de su economía.

Investigan influencia del cambio climático

Aunque las investigaciones sobre el origen exacto del colapso continúan, científicos han advertido que el calentamiento de la región del Himalaya aumenta la inestabilidad de los glaciares y puede elevar el riesgo de desprendimientos y desbordes repentinos.

El fenómeno inicial involucró una enorme avalancha de hielo y roca que terminó impactando un río de montaña y desencadenando la cadena de inundaciones que alcanzó zonas de Nepal y del Tíbet chino.

Las cifras de muertos y desaparecidos permanecen provisionales y podrían cambiar conforme avancen las operaciones de búsqueda e identificación.