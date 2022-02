La futura ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, publicó una larga reflexión en sus redes sociales luego que recibiera un sinfín de críticas en Twitter luego de ser vista comprando ropa en el exclusivo mall Casa Costanera.

La crítica en general iba orientada a que la futura ministra, de formación izquierdista, estaba realizando compras en una ambiente exclusivo y adinero que estaría, aparentemente, reñido con su ideología política.

El diputado Lucia Cruz-Coke también se sumó a la ola de críticas a través de sus redes sociales:

“Casa Costanera es un lugar agradable, bonito y, cierto, más caro. La gracia en una sociedad libre y en una economía de libre mercado es que cada uno elige gastar sus ingresos donde tiene gusto y ganas. Izkia está en todo su derecho e ilustra lo que Chile es hoy. Ni más ni menos”, escribió el diputado.

Luego de ser tendencia, Izkia Sinches respondió con un extenso mensaje en Instagram explicando por qué hizo las compras, acompañando el texto con varias fotos de lo que adquirió ese día.

“En las próximas semanas tengo 2 matrimonios y estoy muy entusiasmada pero después de mi embarazo mi cuerpo cambió y mis vestidos habituales o no me entran o no me siento cómoda. Por eso en mis últimos días de vacaciones y aprovechando que alguien me puede cuidar a la bendición me fui de shopping en búsqueda de unos vestidos para mi y para Khala”, inició la futura ministra.

Y finalizó con un mensaje a sus críticos: “Próximamente seré ministra del interior pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello, así que es muy probable que me vean en el mall, en el súper o en la calle para que se vayan acostumbrando”.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, dijo este lunes que trabajará "incansablemente" para que su Gobierno, que tomará posesión el próximo 11 de marzo, "esté al servicio de todos los chilenos y chilenas, y no de algún grupo en particular". (Fuente: EFE)