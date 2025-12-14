El candidato ultraderechista José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano, votó este domingo en la localidad rural de Paine, donde se asentó su familia tras emigrar desde Alemania, en el balotaje presidencial para elegir al próximo presidente de Chile.

Kast llega a la segunda vuelta como favorito en los pronósticos, frente a la candidata del centro-izquierda Jeannette Jara, en una elección marcada por el voto obligatorio para más de 15 millones de personas.

“Ser el presidente de todos los chilenos”

Tras ejercer su sufragio, Kast ofreció declaraciones a la prensa y prometió gobernar para todos los ciudadanos, más allá de las diferencias políticas.

“Quien gane tiene una tremenda responsabilidad, la de todos los temas que nos preocupan y que nos ocupan. No tienen color político”, afirmó el candidato republicano.

Añadió que, pese a las discrepancias ideológicas, su eventual gobierno buscaría mantener una actitud de colaboración. “Vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas”, señaló.

Kast modera expectativas sobre su eventual gobierno

El candidato también redujo las expectativas respecto a sus promesas de campaña y advirtió que no será posible resolver los problemas del país de manera inmediata, pese a que su programa ha girado en torno a la seguridad, la crisis nacional y la instalación de un ejecutivo de emergencia nacional.

Kast reconoció que los desafíos que enfrenta Chile requieren tiempo y advirtió que un eventual gobierno suyo no podrá ofrecer soluciones rápidas a todos los problemas estructurales.

Relaciones internacionales y mirada regional

En materia de política exterior, Kast prometió mantener “las mejores relaciones” con los países vecinos y destacó especialmente su sintonía con el presidente de Argentina, Javier Milei.

El candidato afirmó compartir con el mandatario argentino “sueños, estrategias y políticas”, en referencia a su visión sobre el rumbo económico y político de la región.

Voto obligatorio y alta incertidumbre

Aunque las encuestas previas apuntan a una amplia victoria de Kast, una de las principales incógnitas de la jornada es el porcentaje de votos blancos y nulos, en la primera elección presidencial en Chile con voto obligatorio.

Otro factor clave será el comportamiento del cerca del 20 % de los votantes que en la primera vuelta apoyaron al populista Franco Parisi, quien ha llamado públicamente a votar en blanco.

Datos clave