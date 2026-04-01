La NASA concretó el lanzamiento de la misión Artemis II, que ya se encuentra en trayectoria hacia la órbita lunar, marcando un nuevo avance en el programa espacial que busca retomar las misiones tripuladas alrededor de la Luna.

El despegue se realizó este miércoles desde el Centro Espacial Kennedy, en una operación que se desarrolló conforme a lo previsto y que fue seguida en tiempo real por miles de personas en todo el mundo.

En esta misión también destacó la participación de una peruana como colaboradora dentro del equipo técnico.

Talento peruano presente en la histórica misión Artemis II

Entre los aportes internacionales que respaldan la misión Artemis II destaca la participación de la ingeniera cusqueña Jackelynne Silva-Martínez, quien forma parte del equipo de la NASA desde el Johnson Space Center. Su presencia en este proyecto marca un hito para el Perú dentro de una de las misiones más relevantes de la exploración espacial reciente.

Silva-Martínez se desempeña como integradora de misiones Artemis, una función clave que articula el trabajo entre la nave Orion, el sistema de lanzamiento SLS y los sistemas terrestres. Su labor incluye la evaluación de operaciones críticas, como pruebas de combustible y fases de la cuenta regresiva, además de participar en la toma de decisiones estratégicas durante el desarrollo de la misión.

La cuenta regresiva ha comenzado en el Centro Espacial Kennedy para el vuelo de prueba de la Misión Artemis II. (Foto: Alones Creative/iStock)

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Esta misión inaugurará una era de exploración más inclusiva, al incluir por primera vez en una misión lunar a una mujer, a un astronauta de raza negra y uno no estadounidense, en este caso canadiense.

Artemis II tiene una duración prevista de 10 días, durante los que rodeará la Luna y permitirá a los astronautas contemplar la cara oculta del satélite.

Esta es la segunda misión del programa Artemis, que prevé establecer una presencia humana en la Luna y emplear el satélite natural para llegar a Marte, con el objetivo de convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria.