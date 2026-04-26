Líderes políticos de América, Europa y Asia expresaron su condena al tiroteo ocurrido en Washington D. C., Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump fue evacuado tras el intento de irrupción de un tirador armado durante la gala anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso portaba una escopeta, una pistola y cuchillos, y deberá comparecer ante la justicia estadounidense en los próximos días.

Presidentes latinoamericanos expresan solidaridad

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su respaldo a Trump y a los asistentes al evento mediante un mensaje publicado en la red social X.

“Brasil repudia firmemente el ataque de anoche. La violencia política es una afrenta a los valores democráticos que todos debemos proteger”, expresó.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la violencia no debe ser considerada como un mecanismo para resolver conflictos políticos.

En tanto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó el intento de agresión y expresó su solidaridad con los asistentes al evento.

El presidente de Argentina, Javier Milei, emitió un comunicado oficial en el que condenó el ataque y destacó la rápida intervención de los agentes de seguridad.

Reacciones desde Europa y Reino Unido

En Reino Unido, el Rey Carlos III expresó su alivio por la seguridad del mandatario estadounidense y los invitados presentes en la gala.

Asimismo, el primer ministro británico Keir Starmer manifestó su preocupación por el incidente y subrayó la importancia de proteger las instituciones democráticas y la libertad de prensa.

Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron calificó el ataque como inaceptable y reiteró que la violencia no tiene lugar en sistemas democráticos.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó solidaridad con Trump y afirmó que el odio político no debe tener cabida en las democracias.

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, condenó el ataque y reafirmó el compromiso con los valores democráticos y la convivencia pacífica.

Mensajes desde Asia y Medio Oriente

El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó alivio al conocer que el mandatario estadounidense y los asistentes se encontraban a salvo.

Desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu felicitó a los servicios de seguridad estadounidenses por su rápida respuesta y envió deseos de pronta recuperación al agente herido.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sostuvo que en las democracias los conflictos deben resolverse mediante ideas y no mediante violencia.

También el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó su preocupación por el incidente y reafirmó la importancia de mantener la estabilidad institucional.

Unión Europea y otros líderes condenan violencia política

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que sostuvo una conversación con el mandatario estadounidense para expresarle su solidaridad tras el incidente.

Asimismo, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, destacó que la violencia política no tiene cabida en sociedades democráticas.

Las reacciones internacionales coinciden en condenar el uso de la violencia y reafirmar la defensa de la institucionalidad democrática.