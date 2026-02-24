Al menos 20 personas murieron y decenas permanecen desaparecidas tras las fuertes lluvias que afectan al estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, informaron los bomberos este martes.

Según el último balance oficial, 16 fallecidos se registraron en el municipio de Juiz de Fora y 4 en Ubá.

Más de 400 personas debieron abandonar sus viviendas debido a inundaciones, deslizamientos de tierra y derrumbes de edificaciones.

Río desbordado y situación “extrema”

Las intensas precipitaciones provocaron el desborde del río Paraibuna, generando anegamientos y riesgo estructural en zonas cercanas.

La alcaldesa de Juiz de Fora, Margarida Salomão, decretó el estado de calamidad pública ante la “gravísima situación”.

En un mensaje difundido en video, afirmó que se trata del febrero más lluvioso en la historia del municipio, con 584 milímetros acumulados, el doble de lo previsto para todo el mes.

“Los barrios están aislados” y la situación es “extrema”, señaló la autoridad, quien confirmó al menos 20 deslizamientos de tierra.

Búsqueda de desaparecidos

El Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais informó que continúa la búsqueda de “decenas” de desaparecidos, con operaciones centradas en la localización de víctimas y evacuación de habitantes en áreas de riesgo.

Las autoridades suspendieron las clases en todas las escuelas municipales.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran calles anegadas, viviendas destruidas y equipos de rescate trabajando con maquinaria pesada para retirar escombros.

Contexto de eventos extremos en Brasil

Brasil ha enfrentado en los últimos años diversos desastres asociados a fenómenos climáticos extremos.

En 2024, inundaciones históricas en el sur del país dejaron más de 200 muertos y alrededor de dos millones de personas afectadas.

En 2022, un temporal en Petrópolis, en el estado de Rio de Janeiro, dejó 241 fallecidos.

Especialistas han vinculado estos eventos a los efectos del cambio climático.