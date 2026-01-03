El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmó este sábado que Nicolás Maduro fue arrestado por autoridades estadounidenses y que enfrentará un proceso judicial en territorio norteamericano por cargos penales.

La información fue revelada por el senador republicano Mike Lee, quien mantuvo una conversación telefónica con Rubio sobre los acontecimientos registrados en Venezuela durante la madrugada de este sábado.

Sin más operaciones militares en Venezuela

Rubio también indicó que Washington no tiene previsto realizar nuevas acciones militares en el país sudamericano ahora que el líder chavista se encuentra bajo custodia estadounidense.

Just got off the phone with @SecRubio



He informed me that Nicolás Maduro has been arrested by U.S. personnel to stand trial on criminal charges in the United States, and that the kinetic action we saw tonight was deployed to protect and defend those executing the arrest warrant… https://t.co/lXCxhPoKSZ — Mike Lee (@BasedMikeLee) January 3, 2026

“Me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto”, señaló el senador Lee en su cuenta de X.

El legislador republicano afirmó que este tipo de operaciones se enmarcan dentro de las facultades constitucionales del presidente para “proteger a personal estadounidense de ataques inminentes”, aunque aclaró que la potestad de declarar la guerra a otra nación corresponde al Congreso.

Lee enfatizó que Rubio le comunicó durante su llamada telefónica que “no anticipa nuevas acciones (militares) en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia”.

Trump confirma captura de Maduro

En un mensaje publicado en la red social Truth Social, el presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.

El mandatario estadounidense adelantó que ofrecerá más detalles sobre el operativo en una conferencia de prensa programada para las 11 de la mañana (hora estadounidense) desde Mar-a-Lago, su residencia privada en Florida.