La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su respaldo público a las masivas manifestaciones en Irán contra el régimen teocrático, vinculando ambas luchas populares como parte de un proceso simultáneo hacia la libertad.​

Desde su cuenta en X, la galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 destacó que los iraníes enfrentan un “régimen autoritario que se infiltró en América Latina para asociarse con sistemas criminales como el chavismo”, señalando la alianza histórica entre Teherán y Caracas. ​

Mi profundo respeto al valiente pueblo de Irán que a esta hora permanece protestando en las calles de más de 100 ciudades de ese país, a pesar de la brutal represión que enfrentan.



Los iraníes rechazan el hambre y la opresión a la que han estado sometidos durante años por parte… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 11, 2026

Machado subrayó que las protestas iniciadas a fines de diciembre responden al empobrecimiento masivo y encarecimiento de alimentos, frente a la represión que incluye uso excesivo de fuerza, bloqueo de internet y detenciones arbitrarias.​

Además, celebró la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero como hito decisivo.

“Hoy Maduro ha sido obligado a enfrentar la justicia” y el pueblo iraní desafía “un régimen autoritario que también se creía eterno”.​

Cabe recordar que el presidente Donald Trump advirtió que Washington podría intervenir en Irán si se registran más víctimas mortales, mientras Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de orquestar las protestas que han paralizado más de 100 ciudades.​

Machado aprovechó la coyuntura para reforzar su narrativa de colapso simultáneo de ambos regímenes aliados, proyectando optimismo sobre el desenlace de las luchas populares en la región.​