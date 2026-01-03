María Corina Machado emitió este sábado un comunicado dirigido a los venezolanos en el que declaró que “llegó la HORA DE LA LIBERTAD” tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

La líder opositora señaló que el exmandatario venezolano “desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

Machado indicó que ante la negativa de Maduro a aceptar una salida negociada, el gobierno estadounidense cumplió su promesa de hacer valer la ley.

Convoca a González Urrutia como presidente legítimo

En su mensaje, la líder opositora convocó a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran.

“Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, señaló Machado.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz indicó que los venezolanos están “preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”.

“Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS”, expresó en su comunicado.

Machado también hizo referencia a quienes “arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio”, en alusión a las elecciones presidenciales en las que la oposición denunció fraude electoral.

Mensaje a venezolanos

Por otro lado, envió un mensaje tanto a los venezolanos que permanecen en el país como a quienes se encuentran en el exterior.

“A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”, indicó.

Para los venezolanos en el exterior, Machado pidió movilización y activación de gobiernos y ciudadanos del mundo, comprometiéndolos “desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”.

El comunicado concluye con la frase “VENEZUELA SERÁ LIBRE! Vamos de la mano de Dios, hasta el final” y está fechado el 3 de enero de 2026.