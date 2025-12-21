La líder opositora venezolana, María Corina Machado, reconoció públicamente el respaldo de Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia y Ecuador tras la firma de una declaración conjunta que exige al régimen de Nicolás Maduro restablecer el sistema democrático en Venezuela. El pronunciamiento fue suscrito este sábado 20 de diciembre durante la cumbre del Mercosur celebrada en Foz de Iguazú, Brasil.​

En nombre de los venezolanos, agradecemos a los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por manifestar con firmeza su compromiso con la democracia y los derechos humanos en nuestro país, y por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación…

La Nobel de la Paz destacó la importancia de visibilizar las detenciones arbitrarias de corte político que continúan ejecutándose en territorio venezolano y exhortó a la “liberación de los casi mil presos políticos” que permanecen encarcelados bajo el régimen chavista.

“América Latina acompaña la lucha justa”, expresó Machado.

¿Qué declaración firmaron los 6 países?

Los seis países firmantes ratificaron la vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur y reiteraron su compromiso con la defensa de las instituciones democráticas. Entre los signatarios figuran Argentina, Paraguay, Panamá, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia y altas autoridades de Ecuador y Perú.

El comunicado oficial expresa “profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela”, país que se encuentra suspendido del Mercosur por la aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático. Este mecanismo exige la preservación de un sistema respetuoso de los derechos humanos dentro de los países miembros del bloque regional.

Los Gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú expresan su profunda preocupación por la crisis humanitaria y migratoria en Venezuela, exhortando a la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente.





Exigen liberación de presos políticos

Los países latinoamericanos exhortaron al régimen venezolano, en el marco de las advertencias emitidas por organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, a cumplir con los estándares internacionales en materia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. En esa misma línea, demandaron “liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física, de todos los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad”.​

La declaración también ratificó “su firme decisión de alcanzar, por medios pacíficos, el pleno restablecimiento del orden democrático y del respeto irrestricto a los derechos humanos en Venezuela”.​



