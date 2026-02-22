Más de 200 presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, iniciaron una huelga de hambre en protesta por las exclusiones contempladas en la reciente ley de amnistía aprobada por el Parlamento venezolano.

La medida comenzó el viernes por la noche, según informaron familiares a la agencia AFP y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Entre los detenidos que se sumaron a la protesta se encuentra el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, acusado de “terrorismo” por las autoridades venezolanas, de acuerdo con declaraciones de sus familiares.

Reclamo por exclusiones en la amnistía

La ley de amnistía fue aprobada el jueves por la Asamblea Nacional, a iniciativa de la presidenta Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense.

La normativa contempla beneficios para personas procesadas por hechos ocurridos durante 27 años de chavismo, pero excluye casos vinculados a temas militares, categoría bajo la cual están imputados muchos de los detenidos en El Rodeo I.

“Estamos anunciando y denunciando la huelga de hambre de todos los 213 presos políticos unidos”, declaró Danielis García, integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela.

Shakira Ibarreto, hija de un policía detenido en 2024, explicó que la decisión se tomó “a raíz de los resultados de la ley de amnistía, donde la gran mayoría no entra en esos beneficios”.

Suspensión de visitas y confirmación de la protesta

La primera señal de la medida fue la suspensión de las visitas del fin de semana a los familiares de los presos que participan en la huelga.

Posteriormente, los allegados de los detenidos que no se sumaron a la protesta pudieron ingresar al penal y, al salir, confirmaron la situación.

Las autoridades no han emitido reportes oficiales sobre la huelga de hambre.

Familiares indicaron que varios presos esperaron a que concluyera el régimen de visitas para adherirse a la medida. Algunos allegados denunciaron además restricciones para obtener información directa sobre el estado de salud de los reclusos.

Solicitudes de amnistía y cifras oficiales

La amnistía no se aplica de manera automática. Según el texto legal, los interesados deben acudir al tribunal que lleva su causa y solicitar formalmente el beneficio.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó el sábado que 1.500 presos políticos solicitaron acogerse a la ley.

“En este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía”, afirmó en rueda de prensa. Según indicó, solo el sábado 80 personas recuperaron su libertad.

Rodríguez agregó que 11.000 personas que estaban bajo régimen de libertad condicional obtendrán libertad plena gracias a la normativa. Familiares y organizaciones han puesto en duda algunas de estas cifras.