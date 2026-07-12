Inglaterra se clasificó este sábado a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 1-2 a Noruega con un doblete de Jude Bellingham, en un partido de cuartos de final jugado en Miami que se definió en la prórroga de 30 minutos.

El jugador del Real Madrid anotó en el segundo minuto añadido al primer tiempo y en el tercero del alargue, con lo que llegó a seis anotaciones en el torneo.

Noruega se había ido en ventaja a través de Andreas Schejelderup a los 35 minutos.

Bellingham hunde el navío noruego

Como sucedió en octavos contra México, Jude Bellingham apareció este sábado con un doblete en Miami para hundir el navío noruego con un 1-2 y envió a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 tras un partido que se decidió en la prórroga y contó con dos goles -uno para cada equipo- y un penalti anulado por el VAR.

Los ‘Tres Leones’ se repusieron al golazo de Andreas Schjelderup e igualaron el encuentro en el descuento de la primera mitad, antes de rematarlo en el tiempo extra, donde tuvieron más mordiente que los vikingos.

El próximo miércoles, su rival en semifinales será el ganador del partido que Argentina y Suiza disputan este sábado en Kansas City.

El partido en Miami era histórico para Noruega, que nunca había alcanzado los cuartos de final en un Mundial o Eurocopa, pero la primera media hora no pasará a la historia.