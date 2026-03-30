El exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro difundió un mensaje dirigido al pueblo de Venezuela desde la prisión donde se encuentra en Nueva York. El texto se difundió después de que un juez rechazara la solicitud para desestimar el proceso por narcotráfico y conspiración que enfrenta en Estados Unidos.

Maduro aprovechó la comparecencia judicial para proyectar serenidad frente a un caso que mantiene en vilo a la región. El mensaje busca reforzar su imagen de líder político y espiritual, aun en medio de una situación judicial compleja.

Agradece muestras de apoyo

En su carta, el exgobernante agradeció las muestras de apoyo que, según su versión, han llegado a él y a su esposa Cilia Flores desde Venezuela y el extranjero. Subraya que cada gesto de solidaridad fortalece su ánimo y lo mantiene firme en un contexto de incertidumbre.

Maduro afirmó que han recibido mensajes, correos, cartas y oraciones que llenan de fuerza su espíritu. En esa línea, aseguró que se encuentra tranquilo, convencido y en constante oración, para enfrentar los retos del proceso judicial y la presión internacional.

El exlíder chavista insistió en que se continúe consolidando la paz del país, la unión nacional y la reconciliación entre los ciudadanos. Bajo ese contexto, exhortó a no dejar de lado el perdón y el reencuentro entre todos los sectores, sin distinción de postura política.

Maduro finalizó su mensaje con una cita bíblica sobre la importancia de pedir, buscar y tocar la puerta con perseverancia. La frase busca reforzar la idea de que la fe y la persistencia son claves para superar momentos difíciles.

El comunicado se emitió poco tiempo después de que el juez Alvin Hellerstein rechazara la solicitud de la defensa para desechar los cargos. Maduro permanece detenido en el Centro Metropolitano de Brooklyn junto a su esposa, quien también enfrenta acusaciones.

Mientras el expresidente está en prisión en Estados Unidos, en Venezuela la presidenta interina Delcy Rodríguez impulsa una apertura económica en el país. El contraste entre el discurso de reconciliación de Maduro y la nueva etapa de gestión económica marca un cambio de escenario en el tablero político nacional.