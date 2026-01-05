El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este lunes no culpables de todos los cargos que enfrentan ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La declaración se produjo durante su primera comparecencia judicial en Estados Unidos, tras haber sido capturados en Caracas y trasladados a Nueva York en el marco de una operación ordenada por el gobierno estadounidense.

Audiencia inicial en Nueva York

La audiencia se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, donde ambos imputados escucharon formalmente los cargos presentados por la fiscalía federal. Durante la sesión, Maduro y Flores rechazaron las acusaciones en su contra y se acogieron a su derecho a declararse no culpables.

El tribunal fijará en los próximos días las fechas para las siguientes audiencias, así como las condiciones procesales que regirán el caso mientras avanza el proceso judicial.

Contexto político y judicial

El caso contra Maduro y Flores se desarrolla en un contexto de alta tensión política internacional, luego de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura del mandatario venezolano.

Las acusaciones forman parte de investigaciones abiertas desde años anteriores por autoridades estadounidenses, que vinculan a altos funcionarios del gobierno venezolano con delitos federales, cargos que el Ejecutivo de Caracas ha rechazado de forma reiterada.

Reacciones en desarrollo

La comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York ha generado reacciones inmediatas en Venezuela y en la comunidad internacional, mientras distintos gobiernos y organismos multilaterales siguen de cerca la evolución del proceso judicial.

Se espera que en los próximos días las partes involucradas ofrezcan más detalles sobre la estrategia legal y el desarrollo del caso.