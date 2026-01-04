El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, tendrán este lunes 5 de enero su primera comparecencia judicial en territorio estadounidense. Según fuentes judiciales de Agencia EFE, la audiencia se realizará a las 12:00 hora local ante el juez federal Alvin K. Hellerstein del Distrito Sur de Nueva York.​

Desde la noche del sábado, la pareja permanece detenida en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, conocido por albergar a procesados de casos complejos. Maduro fue trasladado desde Caracas en avión militar, pasando por instalaciones de la DEA antes de llegar a esta prisión federal.​

Acusaciones formuladas

El exmandatario venezolano enfrenta cuatro cargos federales graves establecidos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York:​

Conspiración para narcoterrorismo

Importación de cocaína

Posesión de armas automáticas y explosivos

Delitos con armas en apoyo a actividades criminales

Las autoridades estadounidenses alegan que lideró una red que empleó el narcotráfico contra intereses de Washington y colaboró con grupos terroristas.​

La legisladora chavista enfrenta imputaciones por proveer soporte financiero y logístico a la organización criminal señalada. Procedimientos similares suelen resultar en prisión preventiva sin fianza, según reportan The New York Times y CBS.​

Justificación de la captura

La fiscal general Pamela Bondi emitió un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, FBI y DEA defendiendo la operación. La misión, preparada durante meses con ataques aéreos en Venezuela, buscaba asegurar el traslado para enfrentar cargos por narcotráfico que alimentan la crisis regional.​

Bondi destacó que se siguieron todos los procedimientos legales y se agotaron opciones pacíficas previamente.