El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, tendrán este lunes 5 de enero su primera comparecencia judicial en territorio estadounidense. Según fuentes judiciales de Agencia EFE, la audiencia se realizará a las 12:00 hora local ante el juez federal Alvin K. Hellerstein del Distrito Sur de Nueva York.
Desde la noche del sábado, la pareja permanece detenida en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, conocido por albergar a procesados de casos complejos. Maduro fue trasladado desde Caracas en avión militar, pasando por instalaciones de la DEA antes de llegar a esta prisión federal.
Acusaciones formuladas
El exmandatario venezolano enfrenta cuatro cargos federales graves establecidos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York:
- Conspiración para narcoterrorismo
- Importación de cocaína
- Posesión de armas automáticas y explosivos
- Delitos con armas en apoyo a actividades criminales
Las autoridades estadounidenses alegan que lideró una red que empleó el narcotráfico contra intereses de Washington y colaboró con grupos terroristas.
La legisladora chavista enfrenta imputaciones por proveer soporte financiero y logístico a la organización criminal señalada. Procedimientos similares suelen resultar en prisión preventiva sin fianza, según reportan The New York Times y CBS.
Justificación de la captura
La fiscal general Pamela Bondi emitió un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, FBI y DEA defendiendo la operación. La misión, preparada durante meses con ataques aéreos en Venezuela, buscaba asegurar el traslado para enfrentar cargos por narcotráfico que alimentan la crisis regional.
Bondi destacó que se siguieron todos los procedimientos legales y se agotaron opciones pacíficas previamente.